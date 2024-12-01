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وزارة الصحة: توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات للمرضى

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بجميع مستشفيات الجمهورية .

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن جميع الأدوية والمستلزمات الخاصة بالحالات الطارئة متوفرة بالمستشفيات خاصة أقسام الطوارئ والحالات الحرجة .

وقال إن هناك متابعات جيدة من جانب التموين الطبى لكل الأدوية بالمحافظات، خاصة التى يحتاجها المرضى لافتا إلي أن هناك ربط كامل مع فرق الانتشار السريع لنقا ورعاية الحالات الطارئة  .

وأضاف، أن المخزون الاستراتيجى آمن ولا يوجد نقص، وأى مستشفى تحتاج حصتها ستحصل عليها فى أى وقت، وأن جميع الأدوية تصرف بالمجان

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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