شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: تبسيط الإجراءات لتسهيل تجربة السفر.. وتحديث أسطول الطائرات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، إن خطة تطوير شركة مصر للطيران، تضمن تحول رقمي وتطبيق الذكاء الاصطناعي ووضع آليات ديناميكية للتسعير، متابعا:" لا توجد طائرات فى السوق للشراء حاليا، ونعمل على تبسيط الإجراءات لتسهيل تجربة السفر بإلغاء بطاقة الصعود، ونعمل خدمة ذاتية للدخول، ونقلل مراحل الراكب من 9 مراحل حاليا إلى 4 مراحل فقط، وتحديث أسطول الطائرات".

وتابع وزير الطيران المدنى:" العشر طائرات التي سيتم شراؤها ستصل على مدار 5 سنوات بحلول 2030، لذلك أجرنا 18 طائرة سيكونون العمود الفقري للشركة، وبالنسبة للوضع فى أفريقيا نتعامل مع 26 مطار فى دول أفريقيا حتى عام 2028، وسنزود 6 مطارات أخرى".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وأثناء استعراض الدكتور سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى، بيان الوزارة بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 79 مليون راكب سنويًا، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.