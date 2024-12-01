وزير التموين: تنويع مصادر ومناشئ توريد السلع لضمان استقرار السوق المحلي

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القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا اليوم مع السفير الأوكراني لدى جمهورية مصر العربية، ميكولا ناهورني، بحضور فولوديمير مارتينيوك، مستشار السفارة الأوكرانية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال توريد السلع الغذائية الاستراتيجية، وتنمية الشراكة في مجال التخزين وتطوير منظومة التجارة الداخلية وذلك بحضور الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور اشرف الصادق رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والدكتورة دعاء نبيل معاون الوزير .



وزير التموين يستقبل السفير الأوكراني



وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين على أهمية تعزيز التعاون مع الجانب الأوكراني، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في تأمين الاحتياجات من السلع الغذائية الأساسية مثل الحبوب والزيوت لافتا الى أن مصر تسعى باستمرار إلى تنويع مصادر ومناشئ التوريد وتحسين كفاءة التخزين لضمان استقرار السوق المحلي.

ومن جانبه، أعرب السفير الأوكراني ميكولا ناهورني عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها وزارة التموين المصرية في تطوير منظومة التجارة الداخلية وتأمين احتياجات السوق المصري. وأكد أن أوكرانيا تتطلع إلى تعزيز شراكتها مع مصر، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين



وزير التموين يستقبل السفير الأوكراني

كما ناقش الاجتماع التعاون في تطوير البنية التحتية للصوامع في مصر، حيث تم استعراض فرص التعاون الفني وتبادل الخبرات بين البلدين لتحسين منظومة تخزين الحبوب وتطوير آليات النقل والتوزيع ، وأشاد الجانبان بالتقدم الذي حققته مصر في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين أهمية تعزيز هذا القطاع الحيوي كما تم التأكيد على استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين لتنفيذ خطط التعاون المستقبلي وتحقيق الأمن الغذائي.