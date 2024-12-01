شكرا لقرائتكم خبر عن البقيع الثانى بالمنيا.. تعرف على جهود المحافظة لتطوير منطقة الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

تقع منطقة شهداء البهنسا او البقيع الثانى كما يطلق عليها، على بعد 15 كم شمال غرب مدينة بنى مزار وعلى بعد حوالي 3 كم من الطريق الصحراوي الغربي، ويقال إن اسمها تحريف لاسم بهاء النساء بنت حاكم المدينة عند الفتح الإسلامي، وهي أطلال المدينة القديمة المُسماة (برموزة) وأطلق عليها الإغريق (أوكسرينيكوس).

وتعتبر البهنسا واحدة من أهم المدن الأثرية في مصر وترجع أهميتها لأنها تحتوي على آثار ترجع لمختلف العصور التاريخية التي تعاقبت على مصر بدءاً من العصر الفرعوني ثم اليوناني – الروماني ثم القبطي وأخيراً العصر الإسلامي، وهذه فترة قلما أن توجد في مكان واحد مما جعل البهنسا تنفرد عن غيرها من المدن الأثرية الهامة في مصر. كما ترجع أهميتها التاريخية أيضاً لكميات البردي الهائلة التي عُثر عليها بها. وقد تم الكشف عن مقبرتين كبيرتين ترجعان للعصر الفرعوني المتأخر (الأسرة 26).

ويروى المؤرخون أنه عند دخول الإسلام مصر كان يوجد بالبهنسا عدد كبير من الكنائس وتوجد بها الآن شجرة عتيقة يُعتقد أن العائلة المقدسة استظلت بها وشربا من البئر الموجودة بجوارها أثناء رحلة الهروب إلى مصر. وقد أُطلق على البهنسا مدينة الشهداء لكثرة من استشهدوا فيها خلال الفتح الإسلامي من الصحابة والتابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأصبحت البهنسا في العصر الإسلامي قبلة للزائرين، لوجود عدد كبير من المزارات والقباب الإسلامية مثل قبة عبد الغنى بن سمرة – قبة محمد بن أبى ذر الغفاري – قبة إبان بن عثمان بن عفان – مئذنة أبو سمرة – مسجد الحسن بن صالح بن زين العابدين – قبة الشيخ محمد فتح الباب – قبة عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق – قبة سيدى سواده – قبة يحيى بن الحسن البصرى – قبة الصحابية خوله بنت الأزور- قبة على الجمام – قبة السيدة رقية والخرشي – قبة زياد بن أبى سفيان بن الحارث – قبة محمد بن عقبة – قبة عبدالله التكروري - ضريح السبع بنات، وجميعها ترجع إلي الفتح الإسلامي لمصر.

وفى نفس السياق قامت وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع المحافظة بتنفيذ تطوير المنطقة بعمل مشروع درء الخطورة والترميم لقباب البهنسا بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بإجمالى تكلفة 11 مليون جنيه.

وشمل المشروع أعمال ترميم لعدد 14 قبة تم الأنتهاء من 13 قبة وجارى تسليم القباب المنتهيه، قبة فتح الباب وخادمة قبة محمد بن عقبة (البدريين) وعبادة بن الصامت قبة خولة بنت الأزور.



منطقة شهداء البهنسا



منطقة شهداء البهنسا



منطقة شهداء البهنسا



منطقة شهداء البهنسا



منطقة شهداء البهنسا