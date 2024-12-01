شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: اعتمدنا نظاما علاجيا يسمح بإجراء كشف طبى على المريض داخل الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إنهم يقومون خلال الفترة الراهنة بتحديث عددا من كبائن الطائرات بتكلفة تصل 19 مليون دولار، مشيرا إلي أن عملية التحديث للطائرة الواحدة تتم في حوالي شهر ولذا يتم وضع خطة للصيانة.

وأضاف الخفنى، خلال استعراض خطة وزارة الطيران أمام مجلس النواب، أنه تم إنشاء وحدة زرع نخاع داخل المطار بتكلفة 25 مليون جنيه للمساهمة في حل مشكلة زراع النخاع، مؤكدا أنهم يقدرون السياحة العلاجية وقد حصلوا علي شهادة "تيمو" في السياحة العلاجية".

وأوضح أنه من ضمن خطط التحول الرقمي للمستشفيات تم اعتماد نظام علاج المسافرين عن بعد، وهو نظام يتم فيه تزويد الطائرات بأجهزة تسمح للطبيب أن يكشف على المسافر ويعمل له رسم قلب وهو نظام جديد، مضيفا: "يتم خلال هذا النظام تقديم الكشف للمسافر حال مروره بوعكة صحية، وتمكن الطبيب من إجراء الكشف علي المريض، وكل هذا عن بعد".

واعترف الوزير بوجود مشكلات داخل مصر للطيران، قائلا:" نعم فى مشكلات داخل مصر للطيران، لكن لا يوجد شركة تستحمل ما مرت به هذه الشركة، حيث مرت بثورتين وتعويم للعملة، ثم كوفيد وأخيرا الأحداث الجيوسياسية".

وأشار إلي أن مصر للطيران وقت الأزمة تقف وتقوم بنقل المواطنين المصريين من أي مكان داخل مصر، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد ازدهار شركة مصر للطيران".

كما تحدث عن هيئة الأرصاد الجوية والتطوير الذي شهدته، كما تحدث عن أكاديمية المصرية لعلوم الطيران، مؤكدا أنه لأول مرة تتحول الأكاديمية من خسائر إلي أرباح وتحقق فائض تخطي 110 ملايين جنيه، مؤكدا أنه تم تطوير البنية التحتية الخاصة بالأكاديمية ورفع كفاءاتها.