شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز طبى الأول من نوعه بالعالم.. شفاء طفل مصاب بالسعار بسبب عضة كلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق طبى بوحدة المخ والأعصاب بطب عين شمس، من إنقاذ حياة طفل عمره 12 عاما من الموت المحقق بعد إصابته بالسعار نتيجة عضة كلب، أثناء سيره فى الشارع.

ويعرف أن مرض السعار يسبب الوفاة ولا يوجد له علاج حتى الآن، وهو ما يعتبر إنجازا طبيا ما حققه فريق طب عين شمس، فقد توصل الفريق برئاسة الدكتورة أمنية الرشيدى أستاذ الاعصاب بالكلية بالتوصل لعلاج طبى أدى إلى شفاء عمر من حالة السعار التى أصيب بها نتيجة عضة الكلب في حالة هي الأولى من نوعها في العالم، بعد أن ظل الطفل في المستشفى 3 شهور متتالية لتلقى العلاج.

وكان الطفل تعرض لعضة كلب بمنطقة جسر السويس أثناء ذهابه إلى المدرسة لأداء امتحان اللغة الإنجليزية بالمرحلة الابتدائية، وأثناء سيره بالشارع في الساعة السابعة والنصف صباحا طارده أحد الكلاب بالشارع، وتمكن من الطفل ومزق أصابع الطفل بأسنانه، وأدى لحدوث قطع بشريان ظهر اليد مما تعرض الطفل للنزيف الشديد.

الطفل عمر

والده عمر حسين

د امنية الرشيدى رئيس الفريق الطبى

وقالت الدكتورة أمنية الرشيدى أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس ورئيس الفريق الطبي المعالج للطفل، إن عمر يعتبر أول حالة فى مصر بل أول حالة فى العالم، وسيتم نشرها على مستوى العالم بالمجلات العلمية العالمية، موضحة أن علاج طفل من السعار لم يحدث من قبل فهو يعتبر إنجازا طبيا كبيرا، حيث وضعنا بروتوكول علاجى من فريق بوحدة أعصاب الأطفال بكلية الطب جامعة عين شمس لنستطيع أن نستخدمه فيما بعد مع الأطفال الذى يتعرضون لعضة كلب.

