شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تكشف تفاصيل العثور على "ورل نيلى" بقطعة أرض فى البراجيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت محافظة الجيزة تفاصيل العثور على حيوان زاحف "ورل" بقطعة أرض فضاء بشارع أحمد عرابى فى البراحيل.

وقالت المحافظة فى بيان لها، إنه فى ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى من وجود حيوان زاحف من الحرشفيات يدعى "ورل نيلي" يتجول داخل قطعة أرض فضاء بشارع أحمد عرابى بنطاق قرية البراجيل بمركز ومدينة أوسيم، إذ تعد مناطق النيل وفروعه والترع والمصارف والأراضى الزراعية المحيطة هى بيئته الطبيعية وهو لا يعتبر من الحيوانات المفترسة للإنسان.

وأضافت أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، كلف بتشكيل لجنة من مركز ومدينة أوسيم والطب البيطرى والري، إذ تم التحرك فور إبلاغ الأهالي، وتم البحث عن الحيوان الذى قد شهد بالمنطقة.

وتابعت أنه تم اصطياده من قبل مركز ومدينة أوسيم وتسليمه إلى مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، مع استمرار المتابعة للترع والمصارف وخطة تطهيرها بشكل دورى من خلال مديرية الري.