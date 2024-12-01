شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات امتحان الرياضيات للمرحلة الإعدادية للفصل الدراسى الأول 2025 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 ديسمبر 2024 02:24 م

أعلنت وزارة التربية والتعليم، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة الرياضيات للمرحلة الإعدادية للصفوف الثلاثة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وتوزيع الدرجات لجميع الصفوف والضوابط العامة للورقة الامتحانية.

وحددت الوزارة الضوابط العامة للورقة الامتحانية كالتالى:

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسى المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطى الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن . الشهر والسنة).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها ؛ حجم الخط - نوع الخط المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

- في أسئلة الاختيار من متعدد يجب أن يكون عدد البدائل أربعة بدائل أحدها فقط صحيح.

- زمن الإجابة ساعتان للورقة الامتحانية.

وأوضحت أن مواصفات امتحان الرياضيات للمرحلة الإعدادية:



- ليس للفصل الدراسي الأول نهاية صغرى ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 50٪ من الدرجة الكلية للفصلين الدراسيين بشرط حصول الطالب على %30 من درجة الورقة الامتحانية للفرعين معا للفصل الدراسي الثاني.

- يتم وضع الأجزاء التراكمية بالضوابط التالية ( جزئياتها تتعلق بالقوانين الأساسية التي مر بها الطالب، لها طابع الاستمرارية في الاستخدام، تراكمي كل فرع يكون ذات الصلة بنفس الفرع يراعى أنها مخصص لها درجة واحدة فقط وبالتالي لا تتعدى أكثر من خطوتين.

بالنسبة للصفين الأول والثاني الإعدادي:

- يطبق القرار الوزاري رقم 137 وفيه يتم احتساب درجات كل فصل دراسي من 100 درجة توزع كالآتي:

أولاً : 70 درجة موزعة كما يلي : 15 درجة اختبار شهري 1 و15 درجة اختبار شهري 2، 10 درجات لكراسة الواجب، 20 درجة للاختبارات الأسبوعية و10 درجات للسلوك والمواظبة .

- 30 درجة امتحان نهاية الفصل الدراسي.

- يتم جمع درجات كل من الورقة الامتحانية، ودرجة الأنشطة التعاونية المصاحبة للمادة فتصبح درجة كل فصل دراسي 100 درجة.

- يتم رصد درجة المادة لأصلها في نهاية كل فصل دراسي، في ضوء النهاية العظمى، وفق المعادلة الموضحة كما يلى : متوسط درجة الطالب × 30 % 100 ينتج الدرجة الحاصل عليها الطالب.

- بالنسبة للصف الأول الإعدادي: يعقد امتحان تحريري في نهاية كل فصل دراسي لمادة الرياضيات ويخصص له 30 درجة.

- بالنسبة للصف الثاني الإعدادي: يعقد امتحان تحريري يشمل كل امتحان ورقتين مستقلتين إحداهما لمادة الجبر والإحصاء والأخرى، لمادة الهندسة والقياس ويخصص له 15 درجة لكل ورقة امتحانية، وتصبح الدرجة التحريرية للتلميذ في نهاية كل فصل دراسي 30 درجة مجموع درجتي ورقة الجبر والإحصاء، وورقة الهندسة والقياس.

بالنسبة للصف الثالث الإعدادي: النهاية الكبرى لكل من ورقة الجبر وورقة الهندسة لمجموع الفصلين الدراسيين هو 30 درجة بواقع 15 درجة لكل فصل دراسي، فتكون النهاية الكبرى لدرجة الرياضيات في الفصلين الدراسيين 60 درجة، والنهاية الصغرى للمادة 30 درجة.