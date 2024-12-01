شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية ناعيا جودت الملط: ترك إرثًا مشرفًا فى القضاء والعمل العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار جودت الملط، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، والرئيس الأسبق لمجلس الدولة الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والإخلاص، مضيفا: لقد كان الفقيد نموذجًا يحتذى به في النزاهة والامانة، وترك إرثًا مشرفًا في مجال في كل من القضاء والعمل العام، سيظل باقيا في ذاكرة الوطن.

وتقدم وزير الشئون النيابية بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.