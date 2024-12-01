شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ "أنطونيو كوستا" بمناسبة توليه مهام رئاسة المجلس الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالأحد، 01 ديسمبر 2024 02:19 م
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التهنئة لـ"أنطونيو كوستا" بمناسبة توليه مهام رئاسة المجلس الأوروبي.
وقال الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:" نأمل فى تعزيز العلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتكثيف العمل والتنسيق المشترك بشأن قضايا الأمن والاستقرار الإقليميين، والتصدي للصراعات القائمة".
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