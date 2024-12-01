شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل بعيد سيدة الأيقونة العجائبية بدير الآباء اللعازريين بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

احتفل الأب ميلاد صدقي زخاري اللعازري، بـ الذبيحة الإلهية، احتفالًا بعيد سيدة الأيقونة العجائبية، وذلك الآباء اللعازريين، بالسبع بنات، بالإسكندرية.

وشارك في الصلاة الأب سمعان جميل اللعازري، رئيس الدير، وعدد من الآباء الكهنة، والشعب الذي أراد أن يكرم أمه سيدة الأيقونة العجائبية، بحضور كورال طلاب جامعة سانغور، بالإسكندرية.

وتكلم الأب ميلاد في العظة عن "معاني رموز الأيقونة العجائبية"، مضيفًا: أما عن رسالتها فنكتشفها في موقف العذراء مريم في عرس قانا الجليل كامرأة رقيقة ومنتبهة لمن حولها، تأخذ مبادرة فعّالة لا تستطيع أن تحلّ المشكلة بنفسها، ولكن ابنها يسوع موجود، فتقول له ببساطة ليس عندهم خمر.

ويشترط يسوع لعمل المعجزة أن يقوم البشر بكل ما يستطيعون القيام به، ملء الأجاجين بالماء، بعدها فقط يستطيع الرب أن يحولها إلى خمر، وهذا شرط في كل المعجزات.