شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك لأول مرة بالمنتدى التاسع لشباب العلماء وتفوز بجائزة الابتكار في تجمع البريكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت مصر لأول مرة فى المنتدى التاسع لشباب العلماء، الذى عُقد فى مدينة سوتشى بروسيا خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الجاري، يأتى ذلك ضمن فعاليات مجموعة عمل العلوم والتكنولوجيا والابتكار لدول البريكس، بحضور نائب وزير العلوم والتعليم العالى الروسى وممثلين بارزين من الدول الأعضاء، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وبالتعاون بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن المنتدى يمثل منصة هامة لتعزيز التعاون الدولى فى مجالات العلوم والتكنولوجيا، ويعكس اهتمام مصر بدعم علمائها وشبابها المبتكرين، وأضاف الوزير أن هذه المشاركة تعد الأولى من نوعها منذ انضمام مصر إلى مجموعة البريكس.

وأشار الوزير إلى أن هذه المشاركة تعد خطوة هامة فى مسيرة مصر لتعزيز مكانتها العلمية دوليًا، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع دول مجموعة البريكس، بما يعكس اهتمام القيادة المصرية بدعم الشباب وتنمية منظومة الابتكار والبحث العلمي.

فى ختام المنتدى، ألقى الدكتور تامر حمودة، رئيس الوفد المصرى والمشرف على قطاع تنمية الابتكار والتسويق بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، الكلمة الرسمية للوفد، أشار فيها إلى أهمية مشاركة مصر فى هذا المنتدى بوصفه فرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون بين شباب العلماء من دول البريكس، مما يعزز تبادل الخبرات والمعرفة، كما أعرب عن تطلع مصر للمشاركة فى المنتدى العاشر، المزمع عقده فى البرازيل العام المقبل، بعدد أكبر من العلماء والمبتكرين، وتوجه بالشكر لدولة روسيا على التنظيم المتميز للمنتدى، مشيدًا بحرص دول البريكس على دعم الابتكار وتمكين الشباب العلمي.

شهدت فعاليات المنتدى إشادة دولية بالمشاركة المصرية، حيث حصل المهندس هادى ماركوس على شهادة "أفضل المبتكرين" من وزير العلوم والتعليم العالى الروسي، عن ابتكاره "كبسولة لتقليل انبعاث الميثان للحيوانات"، وهو الابتكار الذى نال استحسان لجان التحكيم ولفت الأنظار إلى قدرة الشباب المصرى على الإبداع والابتكار فى المجالات العلمية.

ضم الوفد المصرى نخبة من العلماء والمبتكرين الشباب، وهم الدكتور حمدى مأمون عبد الغفار (الباحث بمركز بحوث وتطوير الفلزات)، الدكتور محمد عبد العزيز (مدير برنامج علوم الذكاء الاصطناعى بجامعة الجلالة)، الدكتور نور الدين خليفة (الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة)، الدكتورة ورود عادل الميهلمى (الأستاذ بمركز علوم المواد بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل)، كما شارك من شباب المبتكرين كل من المهندس هادى ماركوس (شركة بروجريسو)، المهندس خالد فرج (شركة أفيكا)، المهندس مصطفى عليوة (شركة لابترونيك).

وقد شهدت المشاركة المصرية دعمًا كبيرًا من المكتب الثقافى المصرى بروسيا، برئاسة المستشار الثقافى الدكتور محمد السرجاني، الذى ساهم فى تيسير كافة الترتيبات اللازمة لتعزيز تواجد الوفد المصري.