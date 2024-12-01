شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 32 سفينة بميناء دمياط واستقبال 58850 طن بضائع والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادرت 15 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30783 طن تشمل : 20010 طن يوريا و 1390 طن مولاس و 2639 طن كلينكر و 6744 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58850 طن تشمل : 160 طن سيلاج و 8046 طن حديد و 1125 طن خردة و 49453 طن ذرة و 233 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالى وزن 66 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1539 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 802 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3205 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 120262 طنًا ... بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 164407 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3591 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية، و 3 قطار بعد تفريغ عدد 75 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5190 حركة .