شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الطماطم والبطاطس اليوم بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ــ مدحت وهبة الأحد، 01 ديسمبر 2024 12:00 م

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد، كميات كبيرة من منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية: ـ الطماطم بـ 8 جنيهات ـ البصل بـ15جنيها . ‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 19 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 25 جنيها .

- بطاطا 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 20 جنيها ‏‎- الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.

- الكوسة بـ 20 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 13.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 20 جنيها.

- ‏الفلفل الألوان بـ 60 جنيها .

- الليمون بـ 25 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ20 جنيها. ـ البسلة بـ35 جنيها. - الموز البلدي بـ 25 جنيها.

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