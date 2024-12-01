شكرا لقرائتكم خبر عن ‫البحوث الزراعية ينظم برنامجا تدريبيا لتحليل البيانات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

نظم المعمل المركزي للتصميم والتحليل الإحصائي التابع لـ مركز البحوث الزراعية برنامجا تدريبيا حول تحليل التجارب الزراعية باستخدام برنامج spss والذي له دور كبير فى تطوير التجارب الزراعية والبحث العلمي الزراعي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بأهمية وجوب العمل على رفع المستوى العلمي لدى شباب الباحثين، يقوم المعمل المركزي لبحوث التصميم والتحليل الإحصائى بدورة تدريبية بعنوان "تصميم وتحليل التجارب الزراعية باستخدام برنامج "SPSS" بهدف نشر الوعي الإحصائي لدى شباب الباحثين مما يساعد على الحصول على نتائج ذات دقة عالية وتقليل الفجوة بين النتائج التجريبية والنتائج الحقلية، حيث يعتبر التحليل الإحصائي أداة هامة في الزراعة في تطوير التجارب الزراعية وفهم النتائج بدقة، كذلك يدعمنا في إيجاد معلومات مهمة تفيد الزراعة وتحسن الإنتاج، كما يعتبر أساسيا في البحوث الزراعية حيث نستطيع تحسين الجودة ودقة الأبحاث العلمية، كما يمكننا بنتائج مهمة يمكن تطبيقها في الحقول.

أوضحت الدكتور ة هبة فهمى مدير المعمل المركزى لبحوث التصميم والتحليل الإحصائى، أن الهدف الأساسي من برنامج SPSS هو تحليل البيانات الإحصائية بطريقة فعّالة ودقيقة، مع توفير واجهة سهلة الاستخدام تمكن الباحثين من التعامل مع البيانات دون الحاجة إلى مهارات برمجية متقدمة، وفيما يلي الأهداف الرئيسية لاستخدام SPSS بهدف تسهيل إجراء التحليلات الإحصائية المعقدة باستخدام واجهة رسومية بسيطة وأوامر برمجية مرنة و يوفر أدوات تسهّل على الباحثين إجراء اختبارات إحصائية متعددة مثل اختبارات الفرضيات، وتحليل التباين، والانحدار، وتحليل البيانات الوصفية و يساعد SPSS الباحثين في إدخال البيانات، وتخزينها، وتنظيمها بشكل مناسب لتحليلها.

أوضح أنه يُمكّن للباحثين أو المستخدمين للبرنامج من إدارة البيانات بسهولة، سواء كانت عبارة عن بيانات كمية أو نوعية، مما يجعل عملية تنظيم العينات الكبيرة أكثر كفاءة.

ويوفر البرنامج أدوات متقدمة لتحليل البيانات وإجراء الاختبارات الإحصائية التي تساعد على استخلاص استنتاجات دقيقة ومبنية على الأدلة.

كما يهدف البرنامج إلى تقديم نتائج تتسم بالدقة والموثوقية، مما يعزز من مصداقية الأبحاث التي يعتمد عليها متخذو القرارات .

ويهدف برنامج SPSS إلى فحص العلاقات بين المتغيرات المختلفة، مثل قياس قوة واتجاه العلاقة بين متغيرين (تحليل الارتباط)، أو تأثير متغيرات مستقلة على متغير تابع (الانحدار). كما يهدف إلى مساعدة الباحثين وصناع القرار في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات وتحليلات موثوقة، سواء في المؤسسات التعليمية، أو القطاع.