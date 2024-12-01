رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين القانونية أمام مجلس النواب (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - ‏‎أدى المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وسط تصفيق حار.

كما أدى رئيسا الهيئة الوطنية للصحافة الدكتور عبد الصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام الكاتب أحمد المسلمانى، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.



رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين القانونية أمام مجلس النواب

يأتي أداء اليمين القانونية لرؤساء الهيئات الإعلامية أمام مجلس النواب قبل ممارسة مهام عملهم، عملًا بالنصوص القانونية والدستورية المنظمة لشئون عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية الإعلام.

وشهد فعاليات أداء اليمين القانونية لروساء الهيئات الإعلامية الجدد ( من شرفات مجلس النواب ): أعضاء كل من المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للاعلام.