شكرا لقرائتكم خبر عن كسر ماسورة مياه بالمنيل وقطع المياه عن 3 مناطق بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 ديسمبر 2024 01:22 م

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرا لظروف خارجة عن إرادتها بحدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000مم بشارع الروضة بالمنيل، الأمر الذي يترتب عليه قطع المياه عن مناطق (المنيل – الخليفة – مصر القديمة).

قامت الشركة بالدفع بكافة معداتها والمهندسين والفنيين والعمال للعمل على سرعة الإصلاح في أقرب وقت وعودة المياه.

ودفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها، يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125