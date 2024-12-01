شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة عن لبن السرسوب .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن تعزيز مناعة الطفل من خلال إرضاعه لبن السرسوب خلال الساعة الأولى من الولادة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان فى منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن لبن السرسوب هو اللبن الذى تنتجه الأمهات خلال أواخر الحمل وبشكل أكثر تحديدًا، فى الأيام القليلة الأولى بعد ولادة الطفل ويتم إنتاجه عن طريق الغدد الثديية وفى الغالب تبدأ الأم فى تكوينه فى الأسبوع 24 من الحمل ويعتبر أول تطعيم للطفل نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الأجسام المناعية تعطى الطفل مناعة ضد كثير من الأمراض.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : يحتوي لبن السرسوب على نسبة عالية من فيتامين (أ) و له تأثير ملين يساعد على سرعة نزول البراز الأسود ( العقي) ويخفض نسبة الصفراء الفسيولوجية التى تصيب حديثى الولادة فى الأسبوع الأول

ويتميز لبن المسمار بلونه الأصفر اللزج وإلى حد ما كميته صغيرة ولكن فائدته الغذائية عالية جدًا.