شكرا لقرائتكم خبر عن طرح لوحة سيارة "أ أ - 22" المميزة بالمزاد وسعرها يصل لـ 1.7 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد عبد الهادىالأحد، 01 ديسمبر 2024 01:08 م
أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على لوحة سيارة مميزة، سعرها وصل لمليون و700 ألف جنيه، تحمل رقم ( أ أ - 22) ومتزايد عليها حتى الآن 4 أشخاص.
وأتيح لجميع المواطنين الدخول فى مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:
1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.
2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.
3- الضغط على "كون لوحتك الآن".
4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".
5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.
6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.
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