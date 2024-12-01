‫وزير الزراعة يشارك في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالسعودية

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غادر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة، متجها إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة فى اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب 16"، والتى تعقد فى الرياض.

وتستهدف الاجتماعات ايجاد حلول من أجل مواجهة التحديات البيئية التى تهدد كوكب الأرض، ومضاعفة الجهود للحد من تدهور الأراضي، وتقليل آثار الجفاف عليها، وذلك فى إطار تعزيز التعاون بين 197 دولة موقِّعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحُّر.

وتبحث الاجتماعات أيضا حشد الإمكانات للبحث عن الحلول الفعالة لإعادة تأهيل الأراضى المتدهورة والحد من الجفاف، دعماً لصنّاع القرار، وتشجيعاً لدور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى حماية البيئة والمحافظة على الثروات الطبيعية.

ويعد «كوب 16» أكبر اجتماع على الإطلاق لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، كذلك هو الأول الذى يُعقد فى منطقة الشرق الأوسط وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه السعودية على الإطلاق.

ومن المقرر أن يعقد وزير الزراعة على هامش الاجتماعات عددا من اللقاءات الثنائية مع نظراءه من وزراء الزراعة، ومسئولى الأمن الغذائي، وممثلى المنظمات الاقليمية والدولية العاملة فى قطاعات الزراعة والغذاء، لبحث سبل التعاون المشترك.