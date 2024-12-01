شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات قصر العينى: إجراء 46102 عملية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

- مجلس إدارة مستشفيات قصر العينى زيادة بدل الانتقال بمستشفى قصر العينى التعليمى الجديد

ترأس الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، اجتماع مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، واستهل حديثه بالترحيب بأعضاء مجلس إدارة المستشفيات، معربا عن فخره بالإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، وثقته فى تحقيق المزيد من النجاح في المستقبل لنعمل سوياً لبناء مستقبل مشرق لمستشفياتنا.

وأشار الدكتور حسام صلاح إلي إمتنانه لعقد إجتماع مجلس إدارة المستشفيات بصفة دورية شهرياً وذلك لسرعة إتخاذ القرارات الهامة لخدمة المرضى والمستشفيات.

ثم تطرق إلى الحديث عن بعض الأنشطة التى تمت بالمستشفيات خلال الفترة السابقة ومنها : تحسين والمحافظة علي البيئة الداخلية والخارجية للمستشفيات، واتخاذ العديد من الإجراءات من خلال الحي والمحافظة ومنها إزالة جميع الأكشاك العشوائية المنتشرة داخل حرم المستشفيات والباعة الجائلين خارج أسوار المستشفيات، تركيب وتشغيل أحدث منظار للعمليات الدقيقة الطارئة لجراحات العمود الفقرى بقسم جراحة المخ والأعصاب، وافتتاح تجديدات بالعديد من الوحدات بمستشفى قصر العينى التعليمى الجديد ومنها الاشعة التشخيصية حيث تم تركيب جهازين أشعة مقطعية وتوريد جهاز سونار، ورفع كفاءاة وحدة فحص المرأة وتشغيل جهاز فحص الهشاشة، وتطوير العديد من وحدات الإقامة بالدور السابع والتاسع، وإنشاء استراحة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالدور الأول لتيسير انهاء إجراءاتهم.

تم استعراض قائمة حديثة بأصناف الأدوية الأساسية (Essential Drug List) بمستشفيات جامعة القاهرة.

وفي عرض ملف متابعة المبادرة الرئاسية لقوائم الإنتظار:

- بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم إجرائها بمشروع القضاء على قوائم الانتظار منذ بداية المبادرة حتى أكتوبر 2024 عدد 46102 حالة.، وبلغ عدد الحالات من سبتمبر 2024 حتى أكتوبر 2024 عدد 540 حالة .

وفي عرض لوضع قرارات نفقة الدولة والتأمين الصحى بالمستشفيات :

-بلغ عدد حالات التأمين الصحى ونفقة الدولة فى الفترة من أكتوبر 2024 حتى نوفمبر 2024، 4626 حالة بواقع 3507 حالات نفقة دولة و1119 حالة تأمين صحى.

ثم انتقل المجلس إلي مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال ومن أهمها:-

- موافقة المجلس على زيادة بدل الإنتقال بمستشفى قصر العينى التعليمى الجديد.

- موافقة المجلس على التبرعات الواردة إلى المستشفيات فى الفترة من 2024/10/1 حتى2024/11/24.

- موافقة المجلس على إعتماد التوصيف الوظيفى لكلا من مقرري مكافحة العدوى وتمريض مكافحة العدوى وممرضات الإتصال بالمستشفيات.

⁠

وفي نهاية المجلس وجه الشكر لجميع الحضور علي مشاركتهم القيمة ومناقشة العديد من القضايا الهامة واتخاذ قرارات حاسمة ستساهم في تطوير خدماتنا الصحية، و أنني على ثقة بفضل جهودنا سنتمكن من تحقيق الأهداف التي حددناها، وأتمنى لكم كل التوفيق في مهامكم.