شكرا لقرائتكم خبر عن الصغرى بالقاهرة تصل لـ12 درجة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، من الأحد 1 ديسمبر 2024، إلى الجمعة 6 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

الأحد 1 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة. - السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة. - شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجة. - جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

الإثنين 2 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة. - السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة. - شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجة. - جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة.

الأربعاء 4 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.

الخميس 5 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة.

الجمعة 6 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.



