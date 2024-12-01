شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة عن تسوس الأسنان .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن تسوس الأسنان يحدث نتيجة تحلل السكر الموجود في الأطعمة المختلفة التي يتم تناولها، والتي ينتج عنها نوع من الأحماض يعمل على تأكل الطبقة الخارجية للأسنان (المينا) مسببا تسوس الأسنان.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: لـ حماية الأسنان من التسوس يجب تجنب الإكثار من تناول الطعام بين الوجبات الرئيسية، لأن ذلك يزيد احتمالية تراكم الجير (البلاك) على الأسنان، ومن ثم الإصابة بالتسوس.

واستكملت : يجب تجنب المشروبات الغازية المحلاة والمنبهات كالقهوة والشاي مع غسيل الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد تناول الطعام مباشرة، واستخدم خيط الأسنان. يوميا لإزالة الطعام بين الأسنان.