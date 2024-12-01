شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعلن موافقة الرئيس السيسى لرعاية المسابقة الـ31 للقرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، إن مصر تشرفت بخدمة القرآن الكريم فقد نزل بمكة المكرمة ورتل وقرء فى مصر، فمصر لها السبق فى مسابقات القرآن الكريم، وهى راعية القرآن الكريم منذ دخوله إلى أرضها، كما انها تملك عباقرة التلاوة عبر أجيال عديدة وحتى الآن.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر التحضيرى للإعلان عنرتفاصيل المسابقة العالمية الحادية والثلاثون للقرآن الكريم، بمركز مصر الثقافى الاسلامى بالعاصمة الإدارية، أننا نهدف من المسابقة اكتشاف المواهب وأعذب الاصوات فريادة مصر فى خدمة القران الكريم وصناعة أجيال جديدة من قراء القرآن الكريم، مضيفا أن إقامة المسابقة فى مركز مصر الثقافى الإسلامى لها رمزية ودلالة، لافتا إلى موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى لرعايته المسابقة الحادية والثلاثون للقرآن الكريم.



أسامة الأزهري وزير الأوقاف



وزير الاوقاف



أسامة الأزهري وزير الاوقاف



المستابقات



بداية المؤتمر بالقران الكريم



حافظات القران الكريم



كلمة وزير الاوقاف



مؤتمر شرح تفاصيل مسابقة القران الكريم 31



مؤتمر شرح تفاصيل مسابقة القران الكريم



وزير الأوقاف



حضور أسامة الأزهري فى مسابقة القران الكريم 31



كلمة وزير الأوقاف خلال شرح تفاصيل مسابقة القران الكريم 31



مؤتمر شرح تفاصيل مسابقة القران الكريم 31



كلمة وزير الأوقاف