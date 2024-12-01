شكرا لقرائتكم خبر عن "كلنا واحد" تجمعنا فى الشراء وتوحدنا فى الفرح.. إقبال يفوق التوقعات والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة تجسد التلاحم بين الحكومة والمواطنين، شهدت مبادرة "كلنا واحد" التي أطلقتها وزارة الداخلية إقبالاً كبيراً من المواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توفير مستلزمات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة وجودة عالية.

المبادرة، التي تأتي بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن، تقدم السلع الغذائية وغير الغذائية بنسبة خصم تصل إلى 50%، ما يخفف العبء عن الأسر ويعزز من قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.

المبادرة تتضمن توفر السلع في المنافذ والأسواق التجارية الكبرى المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والموضحة على الموقع الرسمي للوزارة (moi.gov.eg). في خطوة لمواكبة فصل الشتاء، تم التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية لتوفير الملابس الشتوية لتلبية احتياجات المواطنين، ما يعكس حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين في كافة الفصول.

وتواصل وزارة الداخلية توسيع نطاق المبادرة عبر التوسع في أعداد الشركات المشاركة وإضافة أسواق تجارية كبرى وموردين للحوم والخضار والفواكه.

ويشارك في المبادرة الآن 2451 منفذًا و4 معارض رئيسية في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى توفير السلع من خلال 1050 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، وسرادقات في الميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات التابعة لمنظومة "أمان" التي تقدم السلع بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لرفع الأعباء عن المواطنين، وتعكس المسؤولية المجتمعية للوزارة في تقديم الدعم الاجتماعي والإنساني.

ومن خلال هذه المبادرة، تسهم وزارة الداخلية بشكل فعال في تخفيف الضغوط الاقتصادية على الأسر ، وتؤكد على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات لتلبية احتياجات المواطنين في أوقات الظروف الصعبة.