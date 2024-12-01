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هيئة الدواء تكشف نصائح مهمة للوقاية من سرطان المعدة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية فى إنفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية عن سلسلة من النصائح المهمة للوقاية من الإصابة بـ سرطان المعدة والتى تتضمن:-

-علاج عدوى الجرثومة للحالات المصابة بيها. ​
-علاج قرحة والتهاب المعدة وأمراض المعدة الأخرى فورا. ​
-الأكل الصحي واتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات ومنخفض الأملاح واللحوم الحمراء. ​
-الحفاظ على وزن صحي.​
-تجنب التدخين.​


 إنفوجراف

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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