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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف نصائح مهمة للوقاية من سرطان المعدة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية فى إنفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية عن سلسلة من النصائح المهمة للوقاية من الإصابة بـ سرطان المعدة والتى تتضمن:-
-علاج عدوى الجرثومة للحالات المصابة بيها.
-علاج قرحة والتهاب المعدة وأمراض المعدة الأخرى فورا.
-الأكل الصحي واتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات ومنخفض الأملاح واللحوم الحمراء.
-الحفاظ على وزن صحي.
-تجنب التدخين.
إنفوجراف
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