شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف نصائح مهمة للوقاية من سرطان المعدة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية فى إنفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية عن سلسلة من النصائح المهمة للوقاية من الإصابة بـ سرطان المعدة والتى تتضمن:- -علاج عدوى الجرثومة للحالات المصابة بيها. ​

-علاج قرحة والتهاب المعدة وأمراض المعدة الأخرى فورا. ​

-الأكل الصحي واتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات ومنخفض الأملاح واللحوم الحمراء. ​

-الحفاظ على وزن صحي.​

-تجنب التدخين.​

إنفوجراف

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