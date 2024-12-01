شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية علوم الطيران تختتم فعاليات برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

في إطار مشاركة وزارة الطيران المدني في فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية تحت شعار "بداية جديدة لبناء الإنسان"، اختتمت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران من خلال كلية الدراسات المتخصصة فعاليات اليوم الرابع من برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل، والذي شهد على مدار أربعة أيام العديد من الموضوعات الحيوية والتى تلبى احتياجات الشباب وتساعد على تنميه مهاراتهم.

وقدمت الدكتورة عائشة عبدالحفيظ ورشة عمل حول مهارات التواصل الفعال ثم تلاها ورشة عمل حول الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الإجتماعى قدمها الدكتور باسم فاروق، وفى اليوم الثالث من البرنامج قدمت الأستاذة/ داليا رشدى محاضرة عن مهارات المقابلة الشخصية وكيفية الإستعداد لها، واختتم الدكتور/ عماد مصطفى البرنامج بتقديم مهارات خدمة العملاء وفن التسويق.

وأعرب جميع المحاضرين من العاملين بالطيران المدني عن سعادتهم بالمشاركة فى المبادرة والتواصل الجيد مع الشباب الذين حرصوا على التسجيل بالمبادرة، كما أشادوا بشكل كبير بالموضوعات المقدمة والتى تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.

وشهدت ختام فعاليات البرنامج حضور نخبة من قيادات الكلية، كان على رأسهم نشأت صلاح وكيل كلية الدراسات المتخصصة، حيث تم توزيع شهادات حضور البرنامج على الشباب المشاركين من المحافظات المختلفة، كما تم إجراء استطلاع للرأي وتقييم البرنامج، والذي وجد استحسان من الجميع مشيدين بمحتوى وجودة ما تم تقديمه.

ختام فعاليات برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل