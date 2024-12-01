شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: 1.4 مليون مستفيد من خدمات بنك ناصر الاجتماعي بقيمة 611 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي تقريراً عن حجم الإنجازات التى حققها قطاع التكافل الاجتماعى ببنك ناصر الاجتماعى خلال الفترة بداية من الأول من يوليو وحتى نهاية أكتوبر الماضي، وذلك فى إطار قيام البنك بدوره الاجتماعى الهادف إلى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى بين المواطنين ومساهمة من البنك فى تحقيق الأهداف الاجتماعية التى ترمى الدولة المصرية إلى تحقيقها.



وأظهر التقرير أن أكثر من 1.4 مليون مواطن استفادوا من تلك الخدمات بقيمة تتعدى 611 مليون جنيه من خلال فروع البنك ولجان الزكاة التابعة له، حيث تنوعت الخدمات والأنشطة الاجتماعية التى قدمها القطاع خلال تلك الفترة ما بين مساعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية والأيتام والمرأة المعيلة وأصحاب الحالات المرضية، بالإضافة إلى أنشطة لجان الزكاة ومنح قروض اجتماعية حسنة للمواطنين.

كما قام قطاع التكافل الاجتماعى بتقديم مساعدات عينية مقدمة للقطاع الصحي، متمثلا فى المستشفيات الحكومية والأهلية، حيث قدم البنك الدعم فى صورة أجهزة طبية كشكل من أشكال الدعم للمواطنين، واشترط البنك على الجهات الشريكة أن تكون الخدمات المقدمة للمواطنين بالمجان أو بأجر رمزي، هذا بالإضافة إلى تقديم دعم عينى للأشخاص ذوى الإعاقة فى صورة أجهزة تعويضية لكل أنواع الإعاقة بهدف تأهيل المعاقين ودمجهم فى المجتمع لتحقيق حياة أكثر سهولة لهم.

كما قام قطاع التكافل الاجتماعى تكريماً للأباء والأمهات كبار السن، وكذلك الأبناء كريمى النسب بتجهيز مركزين للعلاج الطبيعى بدور الرعاية التابعة للوزارة بتكلفة حوالى 2 مليون جنيه ومنح مبالغ نقدية تصل إلى 10.000 جنيه للأبناء خريجى دور الرعاية فى صورة منح للزواج أو الولادة، بالإضافة إلى مساعدتهم على تأثيث شقة الزوجية من خلال حساب أبناء مصر.

ومن جانبه أوضح أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أن قطاع التكافل بالبنك يلعب دوراً محورياً فى خدمة الأسر الأولى بالرعاية من خلال إداراته الثلاث الزكاة والمساعدات والقروض الاجتماعية، كما يتم حاليا إعداد نظام للزكاة يتسق مع تطلعات القطاع من خلال إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من لجان الزكاة على مستوى الجمهورية، فضلا عن العمل على نهو مشاكل اللجان.

وقال الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل الاجتماعى بالبنك أن القطاع ساهم بشكل كبير فى دعم المنظومة الصحية، حيث وافقت وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى على صرف مبلغ 85 مليون جنيه لدعم المنظومة من خلال المساهمة فى دعم مستشفى المواساة التابعة لجامعة الإسكندرية بمبلغ 10 ملايين جنيه لشراء عدد 6 آسرة عناية، و6 أجهزة مونيتيور، و3 أجهزة جهاز تنفس صناعي، وجهاز مراقبة مركزية، وجهاز صدمات كهربائية، وجهاز رسم قلب، بالإضافة إلى عدد من الأجهزة المساعدة.

كما تمت الموافقة على المساهمة بقيمة 11 مليون جنيه لصالح مستشفى سوهاج الجامعي لشراء جهاز فصل مكونات الدم، وجهاز ايكو للقلب، وجهاز منظار جراحى وشراء نظام تكويد بنك الدم، هذا بالإضافة إلى دعم مستشفى أهل مصر للحروق بمبلغ 13 مليون و500 ألف جنيه لشراء مجموعة من الأجهزة الطبية مثل 6 أجهزة للعلاج الطبيعى بالموجات الصوتية والتحفيزالكهربائي، و6 طاولة للعلاج الطبيعي، وجهاز تجديد الأنسجة، وجهاز علاج طبيعى بالموجات التصادمية، وجهاز العلاج بالليزر عالى الكثافة،كما تم دعم مركز تأهيل وعلاج طبيعى بمستشفى الهلال الأحمر المصرى بالغربية بمبلغ 17 مليون جنيه بهدف تجهيز مركز متقدم للعلاج الطبيعى وإعادة تأهيل وتقديم خدمة مجانية لمرضى ومصابى غزة، بالإضافة إلى الفئات الأكثر احتياجا مجانا والقادرين بأسعار اقتصادية، كما تم دعم مستشفى 57357 بمبلغ 35 مليون جنيه لشراء جهاز إشاعة سينية رقمى متنقل وجهاز مايكروسكوب مخ وأعصاب.