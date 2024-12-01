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بدء رصف عدد من شوارع مدينة الحوامدية بالإنترلوك لتسهيل حركة المواطنين.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الأحد، 01 ديسمبر 2024 10:10 ص

أعلنت محافظة الجيزة، بدء أعمال تطوير ورصف ودعم عدد من شوارع مدينة الحوامدية بالإنترلوك، لتحسين حركة سير المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ونشرت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، صورًا ترصد أعمال تطوير شوارع المدينة، بداية من منطقة العزبة الشرقية والشوارع المتفرعة منها، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف.

وشدد محافظ الجيزة، على متابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف بالشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية، لضمان تنفيذها على أكمل وجه ووفقًا للمواصفات المحددة للخامات المستخدمة لضمان عوامل الاستدامة.

 

 

اعمال تركيب الإنترلوك
أعمال تركيب الإنترلوك

 

اعمال رصف عدد من شوارع مدينة الحوامدية بالإنترلوك
أعمال رصف عدد من شوارع مدينة الحوامدية بالإنترلوك

 

بدء رصف عدد من شوارع مدينة الحوامدية بالإنترلوك
بدء رصف عدد من شوارع مدينة الحوامدية بالإنترلوك

 

رصف عدد من شوارع مدينة الحوامدية بالإنترلوك
رصف عدد من شوارع مدينة الحوامدية بالإنترلوك

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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