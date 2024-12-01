شكرا لقرائتكم خبر عن سامى عبدالصادق: البحث العلمى قاطرة التنمية وينبغى تطبيقه واستغلاله والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أن البحث العلمى قاطرة التنمية، ولدينا اهتمام بالغ بملف النهوض بالبحث العلمى، حيث ينبغى ألا يتوقف عند حدود الأوراق المكتوبة، وإنما يجب أن يخرج إلى النور فى تطبيق واقعى واستغلال صناعى وتجارى.

وأضاف الدكتور محمد سامى فى حوار مع " الخليج 365"، أن الجامعة لديها عدد من المحفزات للتشجيع على البحث العلمى منها مكافآت النشر العلمى التى تصل لـ150 ألف جنيه عند نشر البحث فى المجلات العلمية الكبيرة، فضلا عن تأسيس شركات مع القطاع الخاص وأصحاب الأعمال فى حالة قابلية البحث للتطبيق فى المجال الصناعى للاستفادة من تحقيق عوائد.

وأيضا براءات الاختراع، فالباحث الحاصل على براءة الاختراع له مكأفاة كبيرة ونستطيع الإنفاق على براءات الاختراع، وبالتالى أنشأنا مكتب براءات الاختراع بجامعة القاهرة، ونحرص الفترة المقبلة على استخدام مخرجات البحث العلمى فى الشركات التى أنشاتها الجامعة.