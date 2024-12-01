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شبورة ورياح.. حالة الطقس المتوقعة بكل الأنحاء حتى نهاية الأسبوع

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الأحد، 01 ديسمبر 2024 10:32 ص

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة بكل الأنحاء، من الأحد 1 ديسمبر 2024 إلى الجمعة 6 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

الأحد 1 ديسمبر 2024

- شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

من الإثنين 2 ديسمبر إلى الأربعاء 4 ديسمبر 2024

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الخميس 5 ديسمبر والجمعة 6 ديسمبر 2024

- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من أقصى الغرب وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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