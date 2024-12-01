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السكة الحديد تشغل اليوم خدمة جديدة على خط القاهرة الإسكندرية

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الأحد، 01 ديسمبر 2024 08:30 ص

تشغل هيئة السكك الحديدية، خدمة جديدة على خط القاهرة الإسكندرية، حيث سيتم امتداد مسير قطار 2007 (مكيف) أسوان / القاهرة لمحطة الإسكندرية، وتشغيل قطار 910 (مكيف) الإسكندرية القاهرة كخدمة جديدة.

وتبدأ الخدمة اعتباراً من اليوم الأحد، وذلك فى إطار حرص ًالهيئة القومية لسكك حديد مصر " على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التطوير والتحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة.

وقررت الهيئة إمتداد مسير قطار 2007 مكيف أسوان / القاهرة والذى قام من محطة أسوان أمس الساعة 15:15 ويصل محطة القاهرة الساعة 04:05 صباح اليوم  ويمتد مسيره إلى محطة الإسكندرية كخدمة جديدة ليصلها الساعة 07:20 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .

كما تقرر تشغيل قطار 910 مكيف الإسكندرية / القاهرة ( خدمة جديدة ) حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 10:00 صباحاً ويصل محطة القاهرة الساعة 12:40 طبقاً للجدول المرفق وبنفس تركيب قطار 2007 .

ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات [ 661 – 163 – 3024 – 1212 ] طبقاً للجداول المرفقة .

قطار 163
قطار 163

 

قطار 661
قطار 661

 

قطار 910
قطار 910

 

قطار 1212
قطار 1212

 

قطار 2007
قطار 2007

 

قطار 3024
قطار 3024

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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