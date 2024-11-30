شكرا لقرائتكم خبر عن خط "الرورو المصرى الإيطالي" يختصر وقت الرحلات من 6 أيام ليومين ونصف والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الخميس الماضى، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إطلاق أولى رحلات تشغيل خط "الرورو" المصري الإيطالي، وفى النقاط التالية أهم المعلومات الهامة عن الخط.

معلومات عن الخط :

- خط لنقل البضائع باستخدام الشاحنات المبردة والجافة

- يسهم في فتح أسواق للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية

- يعمل على انخفاض زمن وصول البضائع إلى يومين ونصف فقط مقارنة بنحو 6 أيام

متوقع أن يساهم في زيادة حركة الحاويات بين موانئ البحر المتوسط بنسبة 3.5% سنوياً حتى عام 2027

تقديم حوافز للمشروع لضمان الاستمرارية والتشغيل الاقتصادي:

- تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88% على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل

- تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية لتصبح 100 دولار سواء للوارد أو الصادر بدلاً من 300 و 350 دولاراً

تهدف الاستثمارات في محطات الحاويات وتوسعات الموانئ في البحر المتوسط والبحر الأحمر إلى تعزيز مكانة مصر كمركز لإعادة الشحن، وجذب اهتمام الشركات الأجنبية

يأتي الخط في إطار تنفيذ خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت