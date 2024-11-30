شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى تهنئ "هنا جودة" لحصدها ميدالية ببطولة العالم لتنس الطاولة تحت ١٩ سنة والان مع تفاصيل الخبر

عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بالبطلة هنا جودة على هذا الإنجاز التاريخي كأول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تحصد ميدالية في بطولة العالم لتنس الطاولة تحت ١٩ سنة.



وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"أتمنى لكِ مزيدًا من التميز والنجاح".