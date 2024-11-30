شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدًا طقس بارد وشبورة كثيفة ورياح والعظمى بالقاهرة 22 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، يوم غد الأحد 1 ديسمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يعلن زيادة التبادل التجارى مع الجابون وتنفيذ مشروعات

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بريس أوليجي أنجيما رئيس الجابون، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وثمن الرئيس السيسى- خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذي أعقب المباحثات مع نظيره الجابوني- العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا وقوف مصر مع الجابون الشقيق واستعدادها لتقديم كل الدعم خلال المرحلة الانتقالية.

قال الرئيس الجابونى أوليجي أنجيما فى المؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس السيسى اليوم، إنه استمتع بزيارة عدد من المواقع الأثرية والسياحية فى مصر، مهنئًا الرئيس السيسى على تشييد العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، قائلًا: "أتمنى أن تكون فى دولتنا مثل هذه الإنجازات". عقب جولته التفقدية بعدد من المنشآت الصحية فى محافظتي الجيزة والقاهرة؛ لمتابعة أعمال تطويرها ورفع كفاءتها، والتى رافقه خلالها الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، وعدد من قيادات الوزارة، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتصريحات تليفزيونية، أشار فى مستهلها إلى أنه تفقد 5 مستشفيات، بل الأصح 5 صروح طبية كبيرة، بدأت بمستشفيي أم المصريين، وبولاق الدكروربمحافظة الجيزة. رئيس الوزراء: تحويلات المصريين من الخارج واحدة من أهم موارد العملة الصعبة رئيس الجابون مشيدا بالعاصمة الإدارية: "نتمنى أن تكون لدينا مثل هذه الإنجازات"

رئيس الوزراء يتفقد عدد من المستشفيات.. ويؤكد: الدولة تمنح قطاع الصحة اهتماما كبيرا

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت عدد من المستشفيات فى جولة تفقدية يرافقه خلالها عدد من المسئولين، ويبدأ الجولة بتفقد مستشفى أم المصريين العام، وأكد أن الدولة تمنح قطاع الصحة اهتماما كبيرا سعياً لتوفير مختلف الخدمات الصحية للمواطنين، والعمل المستمر على النهوض بمستوى جودتها، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستمرة في هذا الصدد.

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت، عدد من المستشفيات فى جولة تفقدية يرافقه خلالها عدد من المسئولين، ويبدأ الجولة بتفقد مستشفى أم المصريين العام، حيث يتفقد مشروع رفع كفاءة مستشفى أم المصريين العام ، والذى يتضمن إنشاء مبني سعة 287 سريرا، وإنشاء مبني عيادات خارجية، على أن يتم الانتهاء من تتفيذ المشروع فى 30 سبتمبر 2028، وتصل القيمة التقديرية للمشروع، 3 مليارات جنيه، كما سيتم رفع كفاءة الأسوار والبوابات الخارجية. أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" للفائزين بها بعدد 22 عمارة لجميع المراحل بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتباراً من غد الأحد الموافق 1/12/2024، وحتى يوم الثلاثاء 30/12/2024. الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات "جنة" بمدينة القاهرة الجديدة للفائزين أعلن الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إعادة فتح باب تصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي بعد توقف دام ثلاث سنوات وذلك بعد استيفاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء لكافة متطلبات واشتراطات الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن. شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى للجامعات؛ لاستعراض الأفكار والرؤى حول تطبيق السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، و رؤساء الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وأمناء المجالس ولفيف من قيادات الوزارة. تستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اعمال الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء ، والتى تبدأ غدا الاحد بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء فى الدول العربية والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية والخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، حيث تحظى هذه الدورة بأهمية خاصة نظراً لانها تشهد التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء لإقامة سوق عربية مشتركة وربط كهربائي عربى شامل كأحد أهم المشروعات التكاملية العربية. تبدأ الشركة الفرنسية المشغلة لـ القطار الكهربائي الخفيف، بدايةً من غد الأحد 1 ديسمبر 2024، تقليل زمن الانتظار على الأرصفة، وإلغاء الرحلات من محطة عدلي منصور لمدينة المعرفة باتجاه مدينة العاشر من رمضان، واقتصار قيامها من محطة بدر فقط. غدا.. القطار الكهربائى الخفيف يقلل وقت الانتظار لـ15 دقيقة.. تفاصيل تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددى بالطريق الدائرى بالجيزة، مما يستلزم الغلق الكلى لمنزل الطريق الدائرى "القوس الغربى" المؤدى إلى ميدان الرماية بالاتجاه القادم من مناطق (صفط اللبن – المريوطية) لمدة 7 أيام ابتداءً من الساعة 7 صباح يوم السبت الموافق 30/11/2024، مما يستلزم تحويل الحركة المرورية للمركبات أعلى الطريق الدائرى للقادم من مناطق (صفط اللبن – المريوطية) وترغب فى السير باتجاه المنزل المؤدى إلى ميدان الرماية تقوم باستكمال السير أعلى الطريق الدائرى فى اتجاه طريق الواحات ثم النزول يميناً لوصلة حازم حسن (وصلة الكابلات)، فى اتجاه طريق إسكندرية الصحراوى ثم النزول يميناً مع نهاية الوصلة لطريق إسكندرية الصحراوى فى اتجاه ميدان الرماية. تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددى بالطريق الدائرى فى الجيزة وزير الكهرباء: استكمال مشروعات الربط الكهربائى لتفعيل السوق العربية التعليم العالى: السنة التأسيسية تستهدف زيادة فرص النجاح فى الدراسة الجامعية "سلامة الغذاء" تعلن فتح تصدير الأسماك للاتحاد الأوروبى بعد توقف 3 سنوات

إنشاء مبنى سعة 287 سريرا.. تفاصيل مشروع رفع كفاءة مستشفى أم المصريين

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 في السوق المصري، وذلك مع استقرار ملحوظ للذهب في مصر عند مستويات 3680 جنيهًا للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر. عيار 24 يسجل 4206 جنيهات. عيار 21 يسجل 3680 جنيها. عيار 18 يسجل 3145 جنيها. الجنيه الذهب 29440 جنيها. غدًا طقس بارد وشبورة كثيفة ورياح ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 22 درجة غدًا طقس بارد وشبورة كثيفة ورياح ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 22 درجة

سعر جرام الذهب اليوم في مصر يسجل 3680 جنيهًا بالأسواق