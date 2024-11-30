شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: غدا شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه خلال هذا الأسبوع وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية سيكون أسبوعا مستقرا بشكل كبير، خاصة فى فترات النهار، حيث سنشهد زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وقيم درجات الحرارة فى فترات النهار والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون ما بين 22 و 21 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أنه فى فترة النهار نشهد طقس خريفى مائل للبرودة، لكن فى فترات الليل ستظل فيها البرودة والبرودة الشديدة فى فترات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر، والصغرى فى فترة الليل من 13 إلى 14 درجة مئوية فى القاهرة الكبرى، أما المدن الجديدة ستكون أقل من ذلك.

وحذرت منار غانم من وجود شبورة مائية كثيفة غدا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتى تؤدى لانخفاض فى الرؤية الأفقية على الطريق، وميعاد تكون هذه الشبورة من الساعة 4 فجرا حتى ارتفاع أشعة الشمس إلى 8 صباحا ثم تحتفى من على الطريق.

ولفتت منار غانم إلى أن سقوط الأمطار ستنحصر فى السواحل الشمالية هذا الأسبوع وهى المحافظات المطلة على البحر المتوسط وفرص سقوط الأمطار خفيفة لا تؤثر على الأنشطة اليومية.