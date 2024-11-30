شكرا لقرائتكم خبر عن أسير أمريكى يهاجم نتنياهو بسبب إهماله لقضية المحتجزين ويطالب بصفقة تبادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، شريطا لأسير يحمل الجنسية الأمريكية محتجز لدى حركة حماس، ويدعى عيدان ألكساندر، حيث وجه عيدان ألكساندر رسالة للرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب ولرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

وحث ألكساندر ترامب على استخدام نفوذه للتفاوض من أجل الإفراج عن الأسرى المحتجزين فى غزة.

واتهم الأسير الإسرائيلي نتيناهو بإهمال قضية المحتجزين، محذرا من أن أى محاولة من قبل الجيش الإسرائيلي لتحريرهم ستكون عواقبها وخيمة عليهم.