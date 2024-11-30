الخليج 365: قمة «مصرية - جابونية» واتفاق على زيادة التبادل التجارى

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القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: قمة «مصرية - جابونية» واتفاق على زيادة التبادل التجارى بين البلدين

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