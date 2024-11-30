شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي للإعاقة يناقش "جهود الدولة لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية" والان مع تفاصيل الخبر

يعقد المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، تزامنا مع احتفالات مصر والعالم باليوم العالمى لذوى الإعاقة الموافق 3 ديسمبر من كل عام، مؤتمره السنوى برعاية رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تحت عنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة فى تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية" وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 2 ديسمبر.

يشارك فى افتتاح المؤتمر عدد من الوزراء هم: الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، و الدكتورة، منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، نائبة عن معالى دولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والوزير محمد جبران، وزير العمل.

من جانبها قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، التهنئة لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر والعالمبمناسبة اليوم العالمي، وأكدت على الدور الملموس الذى يقوم به المجلس فى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوى الإعاقة المقررة دستوريًا ونشر الوعى بها.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، أن مؤتمر المجلس السنوى يحمل هذا العام عنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة فى تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، ويشارك فيه بالحضور عدد من الشخصيات العامة ومؤسسات العمل الأهلى والهيئات العاملة مع الأشخاص ذوى الإعاقة والشركاء من المجالس الأخرى، وعدد من الصحفيين والإعلاميين ونجوم الفن والدراما والرياضة، وعدد من سفراء الدول لدى مصر، كما يشارك فى المؤتمر بالحضور السفيرة نبيله مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، والدكتور عبد المنعم الشرقاوي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، و السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وممثلين عن مؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، والأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم.

وأشارت المشرف العام على المجلس، أن المؤتمر يشهد عقد جلسة نقاشية رئيسية بشأن جهود الدولة المصرية فى تمكين ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة، يشارك فيها بالحديث والنقاش السادة الوزراء، وتتضمن عرض استراتيجيات الوزارات فيما يخص سياسات التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة، كما يشهد المؤتمر عرض قصص نجاح عدد من الشخصيات الملهمة من ذوى الإعاقة وأسرهم ممن كان لهم دور مع أبنائهم، بالإضافة إلى عروض فنية، وأفلام توثيقية توضح مبادرات المجلس والزيارات الميدانية ومشاركاته فى المحافل الدولية وإجراءات الحماية والتضامن التى يقوم بها المجلس بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

ونوهت الدكتورة إيمان كريم، أنه على هامش المؤتمر سيتم افتتاح معرض منتجات الأشخاص ذوى الإعاقة والمصنعة بأيديهم كنوع من التمكين الاقتصادى لهم ودمجهم فى الحياة العامة، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

جدير بالذكر أن اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة يوافق 3 ديسمبر من كل عام وهو يوم عالمى خُصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوى الإعاقة، ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتوعية المجتمعية بحقوقهم.