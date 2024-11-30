شكرا لقرائتكم خبر عن الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف عن إحياء ذكرى وفاة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد -أحد أبرز أعلام تلاوة القرآن الكريم في العالم الإسلامي- بنشر عدد من المقاطع الصوتية، وسيرة مختصرة لحياته (رحمه الله).

وأكدت الوزارة في بيان لها أن الشيخ الراحل سيظل نموذجًا يُحتذى به في حسن الأداء وجمال الصوت، تاركًا إرثًا خالدًا للأجيال القادمة.

وسلطت الوزارة الضوء على مسيرة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، المولود في عام ١٩٢٧م بقرية المراعزة بمحافظة قنا، وأتم حفظ القرآن الكريم في سن صغيرة، وعُرف بصوته الفريد وأدائه العذب الذي جمع بين الإتقان والإحساس؛ ما جعله يحظى بشهرة عالمية، ولقب بـ «صوت مكة».

واستعرضت الوزارة جهود الشيخ في خدمة القرآن الكريم، إذ إنه قرأ في العديد من المحافل الدولية ونال تكريمًا واسعًا من جهات رسمية ودينية داخل مصر وخارجها، وأكدت أن تسجيلاته المنتشرة عبر العالم ساهمت في تعزيز مكانة التلاوة المصرية وحفظها كجزء من التراث الإسلامي.

ودعت الوزارة الجمهور إلى الاستماع في خلال اليوم لتلاوات الشيخ التي تعد نموذجًا للإبداع القرآني، والتأمل في سيرته التي تلهم الالتزام بقيم التفاني في خدمة الدين، واختتمت بتأكيد أن ذكرى الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ستظل محفورة في وجدان الأمة الإسلامية.