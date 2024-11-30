الرئيس السيسى: مصر تقف مع الجابون لإنجاح المرحلة الانتقالية وتعزيز التعاون

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تقف مع الجابون لإنجاح المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن مباحثاته مع الرئيس الجابوني اليوم، سعت لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجابوني، أنهم اتفقوا على زيادة علاقات التبادل التجاري بين البلدين وتنفيذ مشروعات البنية التحتية في الجابون لتشمل مشروعا طرق جديدة وشبكة مياه وصرف، كما تبادلوا الرؤى فى القضايا الإقليمية، واتفقوا على أهمية التشاور والتنسيق بما يضمن الأمن والسلم في القارة الأفريقية.

وتابع: "هذه الزيارة للرئيس الجابوني تمثل خطوة مهمة للارتقاء بمستوى التعاون، وارتفاع وتيرته وأتطلع لنتائج الزيارة على المستوى المصري والجابوني وللقارة الأفريقية بشكل عام".

