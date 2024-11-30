شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ رئيس الجابون على نجاح الاستحقاق فى الاستفتاء على الدستور والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الجابوني بريس أوليجي أنجيما، على نجاح الاستحقاق فى الاستفتاء على الدستور، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك.

ورحب الرئيس السيسى، بالرئيس الجابونى، والوفد المرافق له فى زيارتهم لمصر، كما هنأه على الدور الكبير لحماية بلدهم ونجاح الاستحقاق فى الاستفتاء على الدستور.

وثمن الرئيس السيسى- خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذي أعقب المباحثات مع نظيره الجابوني- العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا وقوف مصر مع الجابون الشقيق واستعدادها لتقديم كل الدعم خلال المرحلة الانتقالية.

وأشار الرئيس السيسى، على اتفاق البلدين على زيادة حجم التبادل التجاري، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية فى الجابون.

