شكرا لقرائتكم خبر عن "حملة للعلم".. التابلت المدرسى يعزز وسائل التعلم المختلفة لدى الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار حلمة الخليج 365 "للعلم" والتى تعتبر كأداة لإبراز العلم والتعليم بأسلوب حديث وجذاب، استحدثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال السنوات القليلة الماضية وسائل مختلفة لنقل المعلومة للطلاب بشكل يواكب التكنولوجيا الحديث، حيث تم تسليم طلاب المرحلة الثانوية منذ 2018 أجهزة تابلت وأيضا أعضاء هيئة التدريس وتستمر خطة الوزارة لمد الطلاب بالأجهزة الذكية فى إطار ترسيخ التعلم المستمر لدى الطلاب والقائم أيضا على فكرة التعلم الذاتى وتوثيق المعلومات بشكل يجعل الطالب متفاعل مع المعلم وليس متلق للمعلومات فقط .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تسليم ملايين الأجهزة للطلاب، حيث يتم سنويا منح قرابة 500 ألف جهاز تابلت للطلاب فى الصف الأول الثانوي العام، كما تم تزويد المدارس بسبورات ذكية لمساعدة الطلاب على التعلم القائم على التفاعل داخل الفصول، كما تم إضافة منصة بنك المعرفة المصرى فى المنظومة التعليمية لتوفير مواد تعليمية ورقمية كبيرة للطلاب.