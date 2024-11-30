"كلية العلوم الصيدلية" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تشارك فى مبادرة "سوق اليوم الواحد" لدعم الأمن الغذائى

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القاهرة - سامية سيد - الجامعة تلتزم بمبادئ المسؤلية المجتمعية وتبرز دورها الريادى فى تحقيق التنمية المستدامة

الكلية تساهم فى نشر الوعى الصحى وتطبيق المعرفة العلمية فى خدمة المجتمع



في خطوة رائدة على مستوى الجامعات المصرية، شاركت كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى فعاليات المبادرة المجتمعية "سوق اليوم الواحد" لدعم الأمن الغذائى بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للأغذية، لتي انطلقت في نوفمبر 2024 وتستهدف عدة مناطق حيوية بالقاهرة الكبرى مثل مدينة نصر، حلوان، إمبابة، والأميرية، مع تطلعات لتعميم هذه المبادرة على مستوى الجمهورية بأكملها، وذلك برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذى يحرص على التزام الجامعة بالمسؤلية المجتمعية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد د. نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على أهمية هذه المبادرة، مشيرا الى أن مشاركة كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مبادرة "سوق اليوم الواحد" يعد نموذج يحتذى به للتعاون بين الجامعات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، وذلك في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.

وقالت الدكتورة رحاب أحمد عبد المنعم عميد كلية الصيدلة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن مشاركة كلية الصيدلة تأتى في إطار مبادرتها الخاصة "Towards Healthy Lifestyle" والتي تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين، ولفتت إلى أن الكلية قدمت خلال فعاليات "سوق اليوم الواحد" خدمات متنوعة شملت تقديم إرشادات غذائية شاملة لتوعية المواطنين بأهمية التغذية المتوازنة، إلى جانب تقديم خدمات الإسعافات الأولية وتعزيز الوعي بالعادات الصحية السليمة التي تساهم في تحسين جودة الحياة.

وأضافت الدكتورة رحاب أن هذه المشاركة تأتي في إطار التزام الكلية بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لاسيما الهدف رقم 12 الذي يركز على دعم الاستهلاك والإنتاج المسؤولين. وأكدت أن الكلية تسعى دائماً إلى تقديم مبادرات مبتكرة تساهم في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين.

وكان قد تم اختيار الدكتورة رحاب عبد المنعم عميد كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتكون عضوًا بمجلس أمناء مركز تطوير وسلامة الغذاء.

ومن الجدير بالذكر أن مبادرة "سوق اليوم الواحد" قد لاقت استحساناً كبيراً من المواطنين، حيث تمكنوا من الحصول على السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات الصحية والإرشادات الغذائية التي قدمتها كلية الصيدلة.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخراً بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها.



خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا



كلية العلوم الصيدلية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (1)



جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا



كلية العلوم الصيدلية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (2)