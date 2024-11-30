عرض مسرحى للتوعية بخطورة المخدرات ضمن بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة التعاطى

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فى إطار تنفيذ المكون الثقافي بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028"، والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية، شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس إنطلاق العرض المسرحي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وبحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور كريم همام مستشار قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي ومدير معهد إعداد القادة، وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات المكون من 28 رئيس جامعة تحت عنوان "Sale" بالجامعات المصرية لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات من كونها تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة ،وتم تنظيم اليوم السبت أول عروض المسرحية خلال العام الدراسي 2024 /2025 بجامعة السويس بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور اكثر من 1200 طالب وطالبة من 10 جامعات مصرية .



وزير التعليم العالي ومحافظ السويس ومدير صندوق مكافحة الإدمان وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات

العرض المسرحي الذى نظمه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وبطله الفنان سامح حسين يستعرض في رحلة التعاطي والخسائر التي يتعرض لها الشخص المدمن وفقدانه لأهم الشخصيات في حياته والذي قد يكون أحد أفراد أسرته، كما يرصد العرض المسرحي أبرز الدوافع المسببة لتعاطي وإدمان المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المنتشرة المسببة لتعاطي المخدرات خاصة المخدرات " التخليقية " من كونها تساعد على نسيان الهموم وتنشيط الذاكرة وغيرها من المعتقدات الخاطئة عن المخدرات بهدف رفع وعي الطلاب بخطورة التعاطي وحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان .



خلال انطلاق العرض المسرحي لصندوق مكافحة الإدمان

ويأتي إطلاق العرض المسرحي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ضمن تنفيذ المكون الثقافي بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان ، وسيجوب العرض الجامعات المصرية بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،حيث بدأ اليوم السبت بجامعة السويس ويستمر على مدار يومين ، ثم في جامعة قناة السويس يومي الاثنين والثلاثاء " 9و10 ديسمبر 2024 " وفي المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد يومي الأربعاء والخميس "11 و 12 ديسمبر 2024" وجامعة بنى سويف يوم الأربعاء 18 ديسمبر بجامعة بنى سويف ليجوب العديد من الجامعات المصرية خلال الفترة المقبلة



تفاعل كبير من الطلاب مع العرض المسرحي بتقديم الفنان سامح حسين



جانب من العرض المسرحى لصندوق مكافحة الإدمان للتوعية بخطورة المخدرات

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، أنه جارى التوسع في تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية عن أضرار الإدمان بالجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لرفع وعى الطلاب بخطورة التعاطي، لاسيما المخدرات التخليقية " في إطار تنفيذ المكون الثقافي ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028" حيث لدى الصندوق "بيوت التطوع" بالعديد من الجامعات المصرية وتستهدف تنفيذ أنشطة لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب فيما يتعلق بمشكلة الإدمان وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن للصندوق "16023" وكيفية التواصل معه من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة، أيضا إعداد سلسلة أعمال مسرحية حول أضرار الإدمان لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات بالتوازي مع تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس بالمرحلتين " الإعدادية والثانوية " بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني



خلال العرض المسرحى لرفع الوعى بخطورة تعاطى المخدرات



عقب انطلاق العرض المسرحي لصندوق مكافحة الإدمان لرفع وعي الطلاب بخطورة تعاطي المخدرات



وزير التعليم العالي والمحافظ السويس ومدير صندوق مكافحة الإدمان وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات