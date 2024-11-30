شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية سلوفينيا السابق يزور السفارة المصرية في لوبليانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الرئيس السلوفيني السابق، "بوروت باهور"، بزيارة مقر السفارة المصرية بالعاصمة لوبليانا وقد استقبلته سفيرة مصر نهلة الظواهري .



وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون بين البلدين في المجال الاستثماري، وبصفة خاصة على مستوى القطاع الخاص السلوفيني، ومشاركته في مشروعات استثمارية كبرى بمصر في إطار علاقات الصداقة والتعاون المصري السلوفيني، مما يعزز من العلاقات الاقتصادية والمالية مع الاتحاد الأوروبي، ويدعم دور مصر كبوابة هامة بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.