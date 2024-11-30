شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الصحافة التلفزيونية بإعلام القاهرة ينظم ورشة عمل عن الإخراج التليفزيوني والان مع تفاصيل الخبر

نظم برنامج الصحافة التلفزيونية بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ورشة عمل عن الإخراج التليفزيوني لطلاب الفرقة الرابعة، حاضرت الورشة المخرجة التلفزيونية يسر فلوكس.

وكان ذلك بحضور طلاب القسم ومشرفين مشروعات التخرج ،وذلك في إطار تنفيذ ورش أسبوعية لمشروعات التخرج القسم لهذا العام.

وذلك تحت رعاية دكتور ثريا البدوى عميدة الكلية، ودكتور هند عبد المتجلي منسق برنامج الصحافة التلفزيونية.

جانب من الحضور