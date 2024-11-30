شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تؤكد ضرورة تجنب بعض الأطعمة للطفل الرضيع.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة علي ضرورة تجنب الأطعمة التي قد تسبب الاختناق للطفل الرضيع خلال الـ 3 أعوام الأولى من عمره، مثل: العنب، والزبيب والفشار.

وجاء ذلك في منشور لها عبر صفاحتها الرسمية عبر منصة فيسبوك، اليوم السبت، في إطار مبادرة 100 مليون صحة.

وضمن سلسله نصائح تنشرها الوزارة للأمهات.

إنفوجراف وزارة الصحة