شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال زيارة تفقدية لعدد من الصروح الطبية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية بعدد من المنشآت الصحية في محافظتي الجيزة والقاهرة؛ وذلك في إطار متابعة أداء المنظومة الصحية، وأعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة، بالإضافة إلى الاطمئنان على جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ورافقه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان.



إنفوجراف تصريحات رئيس الوزراء

وتشمل جولة الدكتور مصطفى مدبولي مستشفييْ "أم المصريين العام"، و"بولاق الدكرور العام" بمحافظة الجيزة، ويرافقه خلالها المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ومن المقرر تفقد مستشفيات: "أورام دار السلام (هرمل)"، و"بولاق أبوالعلا"، و"معهد ناصر" بمحافظة القاهرة، ويرافقه خلالها الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته بتفقد مستشفى "أم المصريين العام"، وعقب وصوله، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تمنح قطاع الصحة اهتماما كبيرا سعياً لتوفير مختلف الخدمات الصحية للمواطنين، والعمل المستمر على النهوض بمستوى جودتها، وفق توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة في هذا الصدد، لافتاً إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات إقامة وتطوير المنشآت الصحية، من شأنها أن تسهم في تحقيق هذه الأهداف المرجوة.