الاستعلام عن مخالفات المرور 2024.. طرق التسديد والتقديم على التظلم مجانًا (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبو النجا:

في إطار سعي الدولة لتحقيق التحول الرقمي وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلنت النيابة العامة عن توفير خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المخالفات المرورية لعام 2024.

تتيح هذه الخدمة للمواطنين معرفة تفاصيل المخالفات المترتبة على سياراتهم باستخدام الرقم القومي، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الازدحام في المقرات الحكومية. كما توفر الخدمة أيضًا إمكانية التظلم على المخالفات مجانًا، وتوضح طرق سداد الغرامات المختلفة، مما يسهل الوصول إلى الخدمات المرورية.

ويستعرض "الخليج 365" كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور في دقائق:

الدخول على موقع النيابة العامة عبر الرابط هنا

اختر "الاستعلام"، ثم اختر "مخالفات رخص المركبة".

أدخل أرقام وحروف الرخصة، ثم اضغط على "إجمالي المخالفات".

لكن بعد التحديث الأخير للموقع، لا يظهر إجمالي المخالفات وتفاصيلها إلا بعد إدخال الرقم القومي لصاحب الرخصة ورقم الهاتف المسجل بالمرور، وذلك حماية لخصوصية مالكي السيارات من استعلام آخرين عن مخالفاتهم المرورية.

ويمكن الحصول على شهادة المخالفات أونلاين كالتالي:

اضغط على "استخراج شهادة وفاء بالغرامات الشاملة".

أدخل الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل به رخصة السيارة.

أدخل البيانات المطلوبة والعنوان المراد تسليم الرخصة عليه.

ادفع رسوم الشهادة 50 جنيهًا و15 جنيهًا رسوم توصيل (يمكن الدفع بالفيزا).

خطوات التظلم على مخالفات المرور 2024

يمكن لأصحاب المركبات التظلم على مخالفات المرور 2024 مجانًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة، واختر "خدمات المرور"، ثم اختر أيقونة "التظلمات".

اضغط على "استمرار"، وحدد التظلم على "رخص المركبات".

بعد ذلك تظهر صفحة ويب جديدة تخيرك بين الاستعلام عن مخالفات السيارات برقم اللوحة (أرقام فقط) أو (حروف وأرقام).

أدخل رقم رخصة السيارة في الخانة المحددة.

بعد ذلك تظهر صفحة جديدة؛ أدخل البيانات الأساسية للرخصة الحالية والتي تتضمن (الرقم القومي - رقم الهاتف).

اضغط على "تفاصيل المخالفات".

يظهر أمامك جميع المخالفات المستحقة على السيارة محل الاستعلام، بما في ذلك قيمة الحد الأدنى والأقصى للمخالفة.

حدد المخالفة التي ترغب في التظلم عليها، وسبب التظلم، ثم اضغط على "تظلم".

تظهر أمامك الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة المستخدمة؛ بعد قراءتها جيدًا اضغط على "موافق".

يظهر أمامك البيانات الأساسية لرخصة المركبة.

قم بتحرير البيانات الشخصية المطلوبة، ثم اضغط على "إرسال الطلب".

يظهر أمامك على الشاشة بيانات التظلم ورقم الطلب الخاص به، احتفظ به لاستخدامه في المتابعة.